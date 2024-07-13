В России собираются запретить свободное использование криптовалют

Госдума 23 июля собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете свободной купли-продажи криптовалют в России. Легальными биржами, обменниками и фермами добычи криптовалют смогут считаться только включенные правительством России в специальный реестр, сказано в тексте законопроекта.

Авторы проекта предлагают разрешить продажу биткоина и всех остальных криптовалют только «операторам майнинговой инфраструктуры»: юрлицам и индивидуальным предпринимателям из правительственного реестра, а также майнерам-физлицам. Для частных майнеров правительство, согласно тексту документа, должно будет установить лимиты электроэнергии.

Законопроект дает правительству право полностью запрещать добычу криптовалют «в отдельных субъектах Федерации».

Продавать, передавать, обменивать добытые цифровые монеты майнеры смогут, предлагают авторы, только на российских биржах и обменниках, имеющих лицензию специально уполномоченного госоргана. Информацию о добытых монетах и их покупателях майнеры будут обязаны отправлять Росфинмониторингу. Любая реклама торговли и обмена криптовалюты, согласно законопроекту, запрещается.

Проект представляет собой поправки в действующий закон «О цифровых финансовых активах», внесенные осенью 2022 года группой из 16 депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Проект пролежал без движения до апреля 2024 года. 12 июля Комитет одобрил окончательную версию документа и рекомендовал Госдуме голосовать «за».

В группу авторов входит Андрей Луговой, который, как утверждало «Досье», контролирует бизнес по обмену криптовалют в Москва-сити. Депутат является совладельцем майнинговой фермы, питающейся дешевой энергией Братской ГЭС на Ангаре, подтвердил взлом почты Лугового в 2023 году украинскими кибер-активистами.

Еще один соавтор законопроекта, Антон Горелкин, называл легализацию майнинга «вопросом патриотическим», так как криптовалюты помогают «России и ее союзникам обходить несправедливые санкции».

Российские компании уже перешли на расчеты в криптовалютах с партнерами из Китая, сообщало в мае издание Bloomberg. Центробанк с зимы 2022 года лоббирует запрет свободного хождения криптовалют в России и поддерживает использование цифровых монет для международных расчетов. Годовой объем торговых сделок россиян с криптовалютами ЦБ оценивает в 4,8 триллионов рублей.

Действующая версия закона не запрещают свободную куплю-продажу цифровых активов, однако они считаются имуществом, а не средством оплаты.

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