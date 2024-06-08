Миллионы людей кликают на хомяка, чтобы разбогатеть

Вы наверняка уже видели мемы о хомяке, на которого надо нажимать, чтобы заработать. Речь о Hamster Kombat — примитивной игре внутри телеграма, в которой нужно копить внутриигровую валюту, нажимая на хомяка-инвестора. Аудитория игры превысила уже 100 миллионов человек, и все они хотят заработать на этом реальные деньги. «Холод» попросил Олега Яна, журналиста, который изучает различные формы мошенничества, объяснить, как работает игра и не развод ли это.

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Что происходит

Hamster Kombat — это пример гиперказуальной игры (их еще называют кликерами). Таких игр с очень простыми механиками — тысячи: они появились почти так же давно, как смартфоны, ими забиты App Store и Google Play. Но Hamster Kombat — это не отдельное приложение, а бот в телеграме. В последние полгода телеграм дал возможность создателям ботов делать в них практически полноценные приложения, а еще начал развивать свою блокчейн-сеть TON, анонсированную в 2017 году. Это вызвало бум подобных игр в мессенджере.

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Большинство людей в них привлекает потенциальная возможность заработать. Идея простая: играя, ты накапливаешь внутреннюю валюту. Но при этом разработчики обещают, что, когда игра раскрутится, они проведут листинг этой внутриигровой валюты в качестве криптовалюты. Если у них все получится и биржи добавят их криптовалюту для торговли, то заработанные в игре монетки можно будет продавать за другую крипту и в конце концов вывести средства в виде обычных долларов или другой валюты.

Первой игрой-кликером, которая стала популярной, анонсируя возможность заработать реальные деньги, стал Notcoin. Он вышел 1 января 2024 года, а через четыре месяца на золотую монетку, по словам создателя игры, кликали уже 30 миллионов человек. Помогла и публичная поддержка от Павла Дурова, который написал об игре несколько постов.

Как это работает

Основная механика подобных игр — кликать на экран. За каждое нажатие игрок получает какое-то количество монет, чаще всего одну. Во многих играх действия игрока ограничены. Нельзя кликать бесконечно, потому что тратится энергия. Когда она иссякнет, придется ждать или купить «бустеры» (правда, на них придется потратить часть заработанных монет, а в некоторых играх и реальные деньги). Еще монетки дают за разные задания вроде просмотра рекламного ролика или приглашения друга по реферальной ссылке.

Но, как и в жизни, цель каждого игрока — выйти на «пассивный доход». Если человек достаточно много играет, «труд» его пальцев можно автоматизировать с помощью бота, кликающего вместо игрока. После этого можно уже не нажимать на экран и даже закрыть телеграм, а монетки продолжат копиться. Уровень пассивного дохода тоже можно прокачивать, повышая пассивный заработок.

После взлета Notcoin начали появляться сотни клонов — кликеров с тем же набором механик, но в разном визуальном исполнении. Однако есть и проекты с другими механиками. Например, Blum позволяет торговать на реальной криптобирже другими криптовалютами и параллельно накапливать внутриигровые монетки за выполнение заданий или прохождение мини-игр. А в игре Catizen нужно скрещивать котов и получать монетки за их «прокачку».

Но в популярности всех их затмила игра Hamster Kombat. Это почти полный клон Notcoin с точки зрения механики — тоже на блокчейне TON, но вместо монетки кликать надо на хомяка. И у него есть своя легенда: он — глава криптобиржи. Причем не абстрактной — игра предлагает выбрать одну из крупных, реально существующих бирж: Binance, Bybit, OKX, HTX или Kucoin (правда, это практически ни на что не влияет, это просто название биржи в игре, не связанное с реальной биржей).

Далее ваша задача — прокачивать «биржу». У нее есть девять уровней, для выхода на второй нужно всего пять тысяч монет, для последнего — 100 миллионов. С каждым уровнем вы получаете больше монеток за клик, а в какой-то момент начинаете получать пассивный доход. Сам хомяк с уровнем роста «биржи» выглядит все круче и презентабельнее — например, надевает строгий костюм и темные очки.

Кроме роста уровня и обычных «бустов», в игре есть еще карточки улучшения биржи. Улучшать свой «бизнес» можно в трех направлениях: пиаре, развитии торговли и законности. Например, в разделе пиара игровые деньги можно потратить на публикацию в криптоиздании или запустить свое вечернее шоу. В разделе рынков — добавлять финансовые инструменты. А с легальной стороны — внедрить систему KYC (система «Знай своего клиента» обязывает финансовые организации идентифицировать пользователей) или бороться с отмывом денег.

Карточек улучшений много в каждом сегменте, и они постепенно становятся доступны с повышением уровня. Их нужно покупать за те же внутриигровые монетки, а они взамен генерируют пассивный доход. Игроки в интернете считают и спорят, в какие улучшения выгоднее вложиться.

По заявлению разработчиков, в Hamster Kombat играют уже 100 миллионов пользователей, которые в среднем проводят в игре 52 минуты в день. Впрочем, это не всегда люди — многие стали придумывать автоматические способы кликать на экран. Появились даже видео, где для этого используют комбинацию пальца и вибратора, который позволяет получать частоту кликов, недоступную человеческой моторике. А некоторые собирают целые фермы хомяков — покупают много дешевых смартфонов и к каждому пристраивают механический кликер. И все это — в надежде отбить инвестиции после выхода «Хомяка» на биржу.

Это скам?

Пока что среди всех игр-кликеров только одна выполнила обещание — довела внутриигровой токен до свободной торговли на крупных биржах. Это был тот самый Notcoin, поддержанный Павлом Дуровым. Игра вышла 1 января, в апреле официально завершила период накопления монет внутри игры, листинг был завершен к середине мая. Пользователи заработали так много монет, что разработчики установили соотношение тысяча игровых монет к одному токену криптовалюты NOT. И все равно эмиссия получилась очень большой — около 100 миллиардов токенов.

Чем это обосновано Если разработчики обязуются гарантировать обмен каждой внутриигровой монетки на криптовалютный эквивалент, то размер эмиссии криптовалюты жестко привязан к общему объему внутриигровой валюты, которую все игроки вместе накликали за время игры. Пропорция 1000:1 в данном случае была выбрана для того, чтобы после листинга цена одного токена не была слишком маленькой, но она все равно получилась очень небольшой.

При таком объеме выпуска в первый день цена на криптовалюту NOT установилась всего в 0,012 доллара и на следующий день упала более чем вдвое — когда игроки бросились распродавать полученные бесплатно монеты за пускай и небольшие, но реальные деньги.

Например, 100 миллионов внутриигровых монет можно обменять на 100 тысяч коинов криптовалюты NOT. Если продать ее на бирже в первые часы после листинга, это стоило бы около 120 долларов США, на следующий день — уже 50 долларов. Еще две недели цена токена держалась на том же уровне и только в конце мая начала быстро расти, обогнала изначальный уровень и теперь колеблется в районе 0,020–0,025 долларов за штуку, или 200–250 долларов за 100 миллионов монет. Это гигантский объем, на накликивание которого уйдут десятки часов.

Криптовалюты в целом очень волатильны, то есть могут резко меняться в цене. А такие криптовалюты, как NOT, — особенно подвержены колебаниями и манипуляциям курсом. Например, в 2021 году несколько твитов Илона Маска про шуточную криптовалюту DogeCoin разогнали ее цену почти в 100 раз (на пике). Или в 250 раз, если считать с его первого твита 2019 года. Но за пиком всегда следует падение.

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Возможно, резкий рост цены токена NOT в последние две недели — это первый этап процесса, который игроки на бирже называют pump&dump (накачать и сбросить). Это намеренный разгон цены актива, чтобы продать его подороже на искусственно созданном скачке цены. Работает это так: разные тематические издания начинают распространять слух о скором росте какой-то акции или криптовалюты, их аудитория спешит закупиться до скачка цены, и это становится самосбывающимся пророчеством — покупая много единовременно, они разгоняют цену. Затем держатели большой доли купленного заранее актива продают его на пике, тем самым обваливая цену обратно. Кто-то успевает выскочить вовремя, кто-то уходит в минус, а гарантированно зарабатывает только изначальный держатель актива. Если с его подачи и распространяется слух о будущем росте — это манипуляция рынком и мошенничество.

Но в криптовалютной среде это никак не регулируется, поэтому интернет забит материалами, обещающими скорый рост в 10 раз любой мало-мальски популярной криптовалюты. Это такая бесконечная информационная война в попытке сделать «хайповым» именно свой актив. Криптовалюта NOT, вероятно, как раз на пике такого хайпа, а Hamster Kombat популярен, потому что в нем игроки видят следующий NOT.

В «дорожной карте» разработчики Hamster Kombat обещают провести выпуск токенов и их листинг на биржах в июне-июле. О самих создателях ничего не известно. Домен сайта игры зарегистрирован российским регистратором и провайдером хостинга RU-CENTER, из-за чего украинские медиа называют ее опасной. На этом сайте есть только ссылки на соцсети и Notion с гайдом на трех языках: английском, русском и узбекском.

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Так можно ли заработать на хомяке?

Хомяк в центре игры, возможно, не случайно — это может быть отсылкой к биржевому сленгу, в котором молодых, неопытных и жадных до быстрых денег инвесторов называют «хомячками». В надежде обогатиться хомячки создают колебания рынка, на которых по-настоящему зарабатывают «киты» — крупный капитал, манипулирующий рынком через медиа.

И в игре про хомяка все эти процессы тоже есть. Если разработчики успешно проведут выпуск и листинг криптовалюты и на нее будет спрос, то по-настоящему много монет смогут накопить те, кто начал раньше всех и быстрее вышел на пассивный доход. Еще больше заработает тот, кто сразу вложил реальные деньги — например, в создание фермы из 20 телефонов. Но совсем много получат те, кто вообще ни разу не нажал на хомяк, — крупный капитал, который дождется листинга и постарается манипулировать ценой заработанных игроками в хомяка монет. А те, кто прямо сейчас устанавливает Hamster Kombat, когда про него уже все знают, вряд ли что-то заработают — скорее они помогут другим.

Да, уйти в минус тут не получится, если не вкладывать реальные деньги — в этом смысле сложно назвать такие игры мошенническими. Но стоит ли вкладывать несколько десятков часов в надежде когда-нибудь получить несколько десятков долларов — вопрос открытый.