Россия нашла альтернативу запрещенным долларам и евро

Российские власти всерьез обсуждают идею легализовать использование криптовалюты в международных расчетах. Представители бизнеса надеются, что инициатива облегчит финансовые операции со странами БРИКС. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка России Алексея Гузнова.

Речь идет о стейблкоинах — криптовалюте, которая может быть привязана к курсу доллара, евро, юаня или золота. Сейчас власти думают над тем, как принимать расчеты в токенах на территории России. Гузнов отмечает, что активы можно будет накапливать внутри страны и позже использовать для трансграничных платежей. Новые правила планируют вводить не в качестве эксперимента, а внедрять в систему на постоянной основе. В Министерстве финансов подтвердили проработку вопроса об использовании крипты в международных сделках.

Стейблкоины менее волатильны, так как их резервы обеспечены реальными активами. Для проведения расчетов со стейблкоинами не нужен SWIFT, регуляторам третьих стран будет трудно отследить такие сделки. Благодаря этому стейблкоины считаются безопасным инструментом для проведения сделок со странами под санкциями. Тем не менее США все же пытаются регулировать использование Россией виртуальных активов: в марте американский Минфин ввел санкции против российских компаний, связанных с торговлей криптовалютами.

Криптовалюта облегчит торговлю российского бизнеса и его контрагентов в странах БРИКС, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом эксперт посоветовала не применять монеты, зависящие от доллара или евро. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что крупные российские металлургических холдинги уже используют USDT (криптовалюта, привязанная к курсу доллара) в расчетах с Китаем.

Агентство Bloomberg еще в мае утверждало, что крупные российские сырьевые компании перешли на оплату криптовалютой в сделках с Китаем. Такой способ оплаты связан с возросшими санкционными рисками, в первую очередь для КНР. Кроме того, некоторые российские производители начали использовать методы «экзотического бартера»: обменивать сталь на товар, который предлагают китайские контрагенты.

В России действует закон «О цифровых финансовых активах», который позволяет покупать и продавать криптовалюту, но запрещает использовать ее в качестве платежного средства. Позиция российских властей в отношении крипты постепенно меняется: весной глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась в поддержку использование криптовалюты в международных расчетах. На такое решение могли повлиять санкции, мешающиеся проводить привычные финансовые операции. Из-за июньских ограничений Минфина США Московской бирже пришлось остановить торги долларов и евро, что еще сильнее ударило по обращению иностранной валюты в России.

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