В сети завирусилось фото молодого Месси с младенцем на руках

В соцсетях обсуждают фотографии футболиста Лионеля Месси с нынешней звездой сборной Испании по футболу Ламином Ямалем, сделанные во время благотворительной фотосессии в 2007 году. На кадрах, распространившихся в сети, Ямалю не было и года.

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Месси купает Ямаля

Фотосессия Мессии и Ямаля прошла в раздевалке домашнего стадиона «Барселоны» Камп Ноу, пишет BBC. На одном из фото 20-летний Месси держит на руках Ямаля, которому на тот момент было меньше года. На другом — игрок «Барселоны» вместе с матерью Ямаля купает его в небольшой пластиковой ванне.

Фотографии сделал внештатный фотограф Associated Press Джоан Монфорт. Это было непростое задание, так как, по его словам, Месси — «довольно замкнутый парень».

Фото: Joan Monfort / AP / Scanpix

«Он выходил из раздевалки и вдруг оказался в другой раздевалке с пластиковой ванной, полной воды, и ребенком в ней. Это было сложно. Он сначала даже не знал, как его держать», — поделился Монфорт.

По словам фотографа, он понял, что в той фотосессии участвовал Ямаль, только когда фотографии завирусились в интернете. «Очень волнительно быть связанным с чем-то, что вызвало такую ​​сенсацию. Честно говоря, это очень приятное чувство», — сказал Монфорт.

Семья Ямаля тогда выиграла в лотерею, устроенную ЮНИСЕФ, которая проводилась в испанском городе Матаро, где они жили. Призом стала фотосессия с игроком «Барсы».

В прошедшем накануне полуфинале чемпионата Европы по футболу сборная Испании обыграла французов со счетом 2:1. Автором первого гола, забитого в ворота сборной Франции, стал Ямаль, которому еще нет и 17 лет. Теперь Ямаль считается самым юным игроком в истории, забившим гол на турнирах такого рода. Он побил рекорд, ранее установленный футболистом Пеле — игрок сборной Бразилии забил гол в матче Чемпионата Мира в 1958 году, когда ему было 17 лет и 239 дней, а Ямалю — 16 лет и 362 дня.

После победного матча отец юного футболиста опубликовал фотосессию 17-летней давности в своем инстаграме, подписав пост: «Начало двух легенд».

В сети шутят о том, как может выглядеть стандартный день юного футболиста: вечером он играет на Евро, а утром следующего дня сидит на уроке математики, где учителя рекомендуют ему не отвлекаться от изучения теоремы Пифагора на случай, если с футболом у него ничего не получится.

Фото: Tom Weller / dpa / Reuters

Вероятно, это не так далеко от правды: о том, что Ямаль удачно сдал школьные экзамены, он узнал во время Евро-2024.

Это не первый такой случай в Евро-2024

В конце июня в сети завирусилось другое похожее фото — юного нападающего грузинской сборной Хвичи Кварацхелии со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду.

На снимке, который был сделан в 2013 году во время открытия футбольной академии в Тбилиси, 12-летний Кварацхелия стоит рядом с Роналду. Спустя 11 лет он снова встретился с легендой футбола, но уже во время матча 3-го тура группового этапа Евро-2024. Кварацхелия забил гол на второй минуте, а сборная Грузии сенсационно обыграла сборную Португалии и впервые в истории вышла в плей-офф этого турнира.