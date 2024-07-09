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Стал известен первый финалист Евро-2024

23:55 • 09.07.2024

Матч между Испанией и Францией в Рамках Евро-2024 завершился победой Испании. Команда вышла в финал турнира со счетом 2:1.

Это был первый матч полуфинала Евро-2024. Следующая игра состоится 10 июля между сборными Нидерландов и Англии. Как пишет РБК, суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics пришел к выводу, что Англия с вероятностью 37,8% обыграет Нидерланды. Шансы на победу сборной Нидерландов компьютер оценил в 31,6%. Вероятность сыграть вничью для сборных составляет 30,6%.

До этого суперкомпьютер предсказывал победу Испании с вероятностью 37,7%. Шансы победить у французской сборной компьютер оценивал в 31,8%, а исход матча вничью — в 30,6%. Кроме того, Союз европейских футбольных организаций (УЕФА) 8 июля представил новый дизайн мяча для полуфиналов и финалов Евро.

В этом году в Евро впервые в истории принимала участие сборная Грузии. Она обыграла сборную Португалии и вышла в одну восьмую финала с третьего места. Однако после в матче, проходившем в Кельне, грузинская сборная проиграла Испании со счетом 4:1.

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» не показал в России игру Украины с Румынией. При этом ее транслировала онлайн-платформа Okko. 

Позже телеканал удалил из записи матча между Грузией и Турцией кадры с болельщиками, которые скандировали слова песни «Путин хуйло». Их можно было увидеть в онлайн-трансляции, после чего видео отредактировали.

В июле этого года «Матч ТВ» заявил, что со следующего сезона перестанет показывать матчи еврокубков. В пресс-службе телеканала заявили, что «Матч ТВ» не смог договориться с УЕФА, который выдвинул «неприемлемые» для канала требования. Так, единственным сервисов, который продолжит показывать европейские матчи, в сезоне 2024-2025 станет Okko.

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