Грузия сенсационно вышла в плей-офф Евро-2024

Грузинская сборная команда по футболу победила сборную Португалии в последнем матче группового этапа и вышла в ⅛ финала чемпионата Европы с третьего места в группе. Об этом сообщает РБК.

Игра прошла в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0 в пользу Грузии. Первый гол уже на второй минуте матча забил Хвича Кварацхелия. А на 57-й минуте пенальти, назначенный в ворота сборной Португалии, реализовал нападающий Жорж Микаутадзе.

Последний также сделал голевую передачу и стал первым игроком, совершившим результативное действие в каждом из трех матчей группового этапа чемпионата Европы, со времен Гарета Бэйла на Евро-2016. Микаутадзе забил уже три гола и возглавляет список лучших бомбардиров Евро-2024.

Параллельно прошел матч играющих в той же группе F сборных Турции и Чехии. Он завершился со счетом 2:1 в пользу Турции.

По правилам турнира, в плей-офф Евро-2024 выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие оказавшиеся на третьих местах по итогам группового этапа. В группе F первое место заняла сборная Португалии с шестью очками, второе — команда Турции также с шестью очками, на третьем оказалась Грузия, набравшая четыре очка, и на последнем команда Чехии с одним очком.

В результате грузинская сборная, которая впервые в своей истории участвует в основном этапе чемпионата Европы, вышла из группы и получила право сыграть в ⅛ финала Евро-2024. Этот матч пройдет на 30 июня в Кельне. Соперником грузинской команды станет сборная Испании. В свою очередь, португальцы 1 июля сыграют со Словенией во Франкфурте-на-Майне, а турецкая сборная встретится с командой Австрии в Лейпциге 2 июля.

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