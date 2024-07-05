Матчи футбольных еврокубков больше не будут показывать на российском телевидении

Телеканал «Матч ТВ» заявил, что больше не сможет показывать матчи футбольных еврокубков, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул неприемлемые для канала условия. Об этом сообщает РБК.

Как утверждают неназванные представители «Матч ТВ», чтобы продолжать трансляции, канал должен заплатить «десятки миллионов евро». По данным РБК, во время переговоров в апреле этого года речь шла о 30-35 миллионах евро. Сотрудники канала отметили, что «Матч ТВ» «живет в рынке» и не может позволить себе такие траты.

«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее. Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми», — заявили в «Матч ТВ».

При этом пресс-служба телеканала отметила, что решение УЕФА не было неожиданным для «Матч ТВ». «Еще год назад мы прекрасно понимали, что такое может произойти, поскольку наши переговоры с коллегами, к сожалению, довольно быстро сошли на нет. Мы знаем, чем будем заполнять сетку вещания, и скоро об этом расскажем», — добавили представители канала.

Ранее стриминговый сервис Okko заявил, что со следующего сезона будет вести эксклюзивные трансляции Лиги чемпионов. В сообщении говорится, что трансляции начнутся 14 августа. Пользователям будет доступен просмотр матчей в режиме реального времени и в записи.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Матч ТВ» заключил договор на показ матчей еврокубков в 2020 году. Соглашение действовало до конца сезона 2023-2024 годов.

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