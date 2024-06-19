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«Матч ТВ» удалил из записи эфира Евро-2024 кадры со сканирующими «Путин хуйло» болельщиками

00:04 • 19.06.2024

Российский телеканал «Матч ТВ» удалил из записи трансляции Евро-2024 кадры с болельщиками, которые скандировали слова песни «Путин хуйло» во время матча Турция – Грузия. На это обратил внимание журналист Илья Шепелин. 

На канале этот эпизод показали в прямом эфире, после чего сразу же вырезали. В результате изменился тайминг трансляции: после времени 38:49 сразу идет 39:00.

Напомним, что «Матч ТВ» отказался от трансляции игр украинской сборной на групповом этапе. Канал поделил права на показ игр чемпионата Европы с онлайн-кинотеатром Okko, оставив себе право на трансляцию всех игр 1/8 финала и сам финал. В частности, матч Украина — Румыния, который состоялся 17 июня, транслировала платформа Okko.

При этом аналитики задаются вопросом, что будут делать на «Матч ТВ», если сборная Украины выйдет в плей-офф. По оценкам суперкомпьютеров Opta и Gracenote, на это есть хорошие шансы. Opta оценивает шансы бельгийцев на попадание в 1/8 финала в 90%, украинцев — в 69,4%, румын — в 57,4%, а словаков — в 51,1%. Еще один сервис — Gracenote — оценивает шансы попадания Украины в плей-офф в 75,7%, прогнозируя, что она займет второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов.

Ранее стало известно, что сотрудникам службы безопасности стадиона в Мюнхене, где проходила игра сборных Украины и Румынии, дали распоряжение обыскивать зрителей и изымать у них российские флаги. Как писало AP, несмотря на то, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях, россиянам разрешено приходить на матчи в качестве болельщиков. 

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