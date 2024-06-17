«Матч ТВ» проигнорировал матч сборной Украины

Российский телеканал «Матч ТВ» не показал игру Украины с Румынией на Евро-2024 и отказался от трансляции других игр украинской сборной на групповом этапе. Канал поделил права на показ игр чемпионата Европы с онлайн-кинотеатром Okko.

«Матч ТВ» оставил себе право на трансляцию всех игр 1/8 финала и сам финал. На стримминговой платформе Okko можно будет посмотреть остальные 17 игр — часть матчей группового этапа и три встречи плей-офф, а также подключиться к трансляциям «Матч ТВ». В частности, матч Украина — Румыния, который состоялся 17 июня, транслировала платформа Okko.

При этом, из оценок суперкомпьютеров Opta и Gracenote, на которые обратил внимание РБК, следует, что у Украины хорошие шансы на выход в плей-офф на этом чемпионате.

Как пишет издание, Украина попала в группу E, где после встречи с Румынией сыграет с Бельгией и Словакией. Opta оценивает шансы бельгийцев на попадание в 1/8 финала в 90%, украинцев — в 69,4%, румын — в 57,4%, а словаков — в 51,1%. Еще один сервис — Gracenote — оценивает шансы попадания Украины в плей-офф в 75,7%, прогнозируя, что она займет второе место и в первом раунде плей-офф встретится со сборной Нидерландов.

Исходя из таких прогнозов, что будут делать на «Матч ТВ», если сборная Украины выйдет в плей-офф, неизвестно. Как писало издание «Черта» со ссылкой на источники среди сотрудников телеканала, этот вопрос в коллективе не обсуждался:

«Может, где-то там, совсем наверху, и есть какой-то план на случай успеха сборной Украины, но ни на каких совещаниях ничего такого не обсуждалось, и никто об этом не говорит сейчас ни слова. Мы вообще живем в режиме решения проблем по мере их поступления», — отметил один из собеседников издания.

В первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года Украина проиграла сборной Румынии со счетом 3:0. Как пишет РБК, во время матча на одной из трибун вывесили флаг самопровозглашенной ДНР. Позднее портал «Чемпионат» опроверг эту информацию.

«Флаг был пририсован в твиттере, поехавшее оранжевое пятнышко справа тоже выдаёт фотошоп» , — говорится на странице портала в социальной сети X.

При этом ранее стало известно, что сотрудникам службы безопасности стадиона в Мюнхене, где проходит матч, дали распоряжение обыскивать зрителей и изымать у них российские флаги. Как писало AP, несмотря на то, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях, россиянам разрешено приходить на матчи в качестве болельщиков.

Во втором туре сборная Румынии сыграет против команды Бельгии, сборная Украины — встретится со сборной Словакии.

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