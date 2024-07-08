Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Медиазона».

Как пишет «Медиазона», журналисты и слушатели ждали приговора на улице возле здания суда, несмотря на жару. Из-за закрытого режима рассмотрения дела их не пустили внутрь. На жару также жаловались адвокаты. «Мы попросили зал с кондиционером. Такого зала для нас нет, [ответили нам]», — рассказала адвокат Беркович Ксения Карпинская.

В мае прошлого года в отношении Жени Беркович возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования послужил поставленный в 2020 году спектакль «Финист Ясный Сокол» о россиянках, которые вышли замуж за радикальных исламистов и уехали в Сирию. В 2022 году спектакль выиграл национальную театральную премию «Золотая маска» сразу в нескольких номинациях.

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В доме Беркович и у ее родных, в частности у матери режиссера Елены Эфрос, прошли обыски. Тогда же стало известно о задержании Светланы Петрийчук, автора пьесы.

С 5 мая 2023 года Беркович и Петрийчук находились в СИЗО, несмотря на многочисленные апелляции. Во время нахождения под арестом у Жени Беркович на 90-м году жизни умерла бабушка Нина Картли. Тогда актеры, режиссеры и общественные деятели, в частности Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Данила Козловский, Людмила Улицкая, Александр Сокуров, Юлия Пересильд и Дмитрий Муратов, обратились к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой отпустить Беркович на похороны. В итоге Беркович разрешили поехать на прощание.

В январе этого года ФСБ провела очередную экспертизу по «театральному делу» и нашла в пьесе дискриминацию русских мужчин. Экспертизу проводила старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова.

В ходе судебных заседаний был допрошен анонимный свидетель под псевдонимом «Никита», который заявил, что он присутствовал на читке пьесы Петрийчук на фестивале современной драматургии «Любимовка» и обратился в полицию якобы после того, как его друг с Северного Кавказа убедил совершить «правильный поступок».

5 июля обвинение запросило Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии общего режима. Как пишет телеграм-канал «Адвокаты PRO людей», помимо заключения обвинение потребовало лишить режиссера и драматурга права «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок четыре года».

С 13 июня судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения заявила, что в адрес свидетелей якобы поступают угрозы. В ходе заседаний в защиту Беркович и Петрийчук выступили театроведы Павел Руднев и Марина Шимадина, а также актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт.

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