Общественные деятели просят отпустить Женю Беркович из СИЗО на похороны бабушки 

Уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову просят отпустить находящуюся в СИЗО Женю Беркович на похороны ее бабушки Нины Катерли.

«Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в письме, которое опубликовала «Новая газета».

Обращение подписали знаменитые актеры, режиссеры, писатели, а также общественные деятели. Среди них — Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Данила Козловский, Людмила Улицкая, Александр Сокуров, Юлия Пересильд и Дмитрий Муратов. Всего свои подписи под письмом поставили 23 человека.

Ранее сегодня стало известно, что в Петербурге на 90-ом году жизни скончалась бабушка Жени Беркович писательница и правозащитница Нина Катерли.

Ранее Беркович на заседаниях по продлению ей меры пресечения не раз просила суд изменить содержание в СИЗО на домашний арест. «За эти полгода уже произошло очень много всего: и тяжелейшие психологические срывы, и физические заболевания. Не произошло только, пожалуй, одного: пока из наших близких никто не умер. Давайте сокрушительная машина российского правосудия остановится сейчас, пока этого не произошло. Это может произойти», — говорила Беркович на заседании 25 октября.

Режиссера Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали 4 мая. Им предъявили обвинения в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Причина — спектакль «Финист Ясный Сокол». В нем рассказывается о судьбе россиянок, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. Премьера этого спектакля состоялась в декабре 2020 года. А через два года он получил награды «Золотая маска» сразу в двух номинациях.

В рамках этого дела силовики проводили обыски дома у Петрийчук и Беркович. Кроме того, полицейские также обыскали квартиру Нины Катерли.

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