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«Негативно характеризует русских мужчин». ФСБ провела новую экспертизу пьесы «Финист Ясный Сокол» — «Коммерсантъ»

10:20 • 16.01.2024

ФСБ провела новую экспертизу пьесы «Финист Ясный Сокол» по делу режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма. Там нашли дискриминацию русских мужчин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. 

Как пишет издание, повторную экспертизу провела старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова. Она сделала вывод, что обвиняемые специально сформировали «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин». Кроме того, в экспертизе несколько раз утверждается, что пьеса «однозначно негативно характеризует русских мужчин».

«Героизация боевиков (террористов) строится на контрастивных оценках с русскими мужчинами, которые репрезентируются драматургом Петрийчук и режиссером Беркович отрицательно. На протяжении пьесы и спектакля в коммуникативном (речевом) поведении действующих лиц описание русских мужчин в положительной модальности отсутствует», — цитирует Мочалову «Коммерсантъ».

Эксперт, как отмечает издание, пишет, что упомянутый в пьесе шариатский брак «подразумевает различные формы полиамории» после чего женщина, по мнению Мочаловой, не может вернуться к «традиционной семейной жизни». 

«Отметим, что феномен мусульманского "шариатского" брака представляет собой нерегулируемые законодательством отношения между мужчиной (чаще всего боевиком) и женщиной (потенциальной террористкой), основывающиеся на вольной интерпретации норм шариата и подразумевающие различные формы полиамории между "женой" и другими членами террористической группировки. Главной особенностью такого "брака" является практически гарантированная невозможность женщины к возвращению в русло традиционной семейной жизни, ее неприятие в обществе, что ставит женщину на единственный возможный путь мести за погибшего "мужа" и повторные "браки"», — говорится в экспертизе. 

«Коммерсантъ» отмечает, что выводы Мочаловой повторяют выводы «деструктологической экспертизы» Романа Силантьева и Галины Хизриевой. В начале июля Минюст признал, что деструктология не является наукой, а экспертиза, которая стала основой для уголовного дела против Беркович и Петрийчук, не может служить доказательством. 

Режиссера Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук задержали 4 мая. На следующий день их отправили в СИЗО. Постановка «Финист Ясный Сокол» рассказывает о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил в России несколько наград, включая «Золотую маску».  

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