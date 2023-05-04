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Против режиссера «Седьмой студии» Евгении Беркович возбудили уголовное дело по статье об «оправдании терроризма»

12:24 • 04.05.2023

Режиссер «Седьмой студии» Евгения Беркович стала фигурантом уголовного дела по статье об «оправдании терроризма». Об этом в своем фейсбуке написала мать Беркович Елена Эфрос.

По ее словам, поводом для возбуждения уголовного дела стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол». Как пишет «ОВД-Инфо», в постановке рассказывается о девушках «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Как написала Эфрос, силовики пришли к ней домой. В свою очередь, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что обыск также прошел в квартире бабушки Беркович — 88-летней писательницы и правозащитницы Нины Катерли.

Предположительно, с обысками пришли и домой к самой Беркович в Москве. По данным телеграм-канала RusNews, она задержана, однако подтвердить эту информацию не удается, так как Беркович не выходит на связь. 

Источники: Елена Эфрос, Борис Вишневский, «ОВД-Инфо», RusNews

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