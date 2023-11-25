Режиссерку Женю Беркович отпустили из СИЗО на прощание с бабушкой

Режиссерку Женю Беркович отпустили из СИЗО на прощание с ее бабушкой, правозащитницей Ниной Катерли. Об этом сообщил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, информацию также подтвердил зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский.

По их словам, Беркович позволили проститься с бабушкой и обняться с мамой.

Бабушка Жени Беркович, писательница и правозащитница Нина Катерли умерла на 90-м году жизни 20 ноября. После этого Чулпан Хаматова, Иван Ургант, Данила Козловский, Людмила Улицкая и другие деятели культуры обратились к уполномоченной по правам человека Москальковой с просьбой отпустить Беркович на похороны.

Ранее сама режиссерка не раз просила изменить ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. «За эти полгода уже произошло очень много всего: и тяжелейшие психологические срывы, и физические заболевания. Не произошло только, пожалуй, одного: пока из наших близких никто не умер. Давайте сокрушительная машина российского правосудия остановится сейчас, пока этого не произошло. Это может произойти», — говорила Беркович на заседании 25 октября.

Режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Это постановка о судьбе россиянок, которые решили выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил в России несколько наград, включая «Золотую маску».

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая, на следующий день их отправили в СИЗО.

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