СМИ: Подрыв «Северных потоков» спланировали до аннексии Крыма

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года в Балтийском море могли быть запланированы еще до аннексии Россией Крыма в 2014 году. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на расследования немецких и иностранных спецслужб.

Как пишет издание, после взрывов расследованием занялись Германия, Дания и Швеция, однако две последние страны прекратили расследование, не определив виновников произошедшего.

В центре внимания немецкого расследования находится парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург-Передняя Померания на момент взрывов. Welt am Sonntag пишет, что экипаж из шести человек находился в Украине до и после атаки на газопроводы.

Анонимный источник издания, знакомый с ходом расследования, заявил, что появились новые доказательства, подтверждающие подозрения, что нападение на трубопроводы было совершено экипажем судна.

При этом, как рассказал бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер, у представителей разведки есть сомнения относительно причастности Украины.

«Результаты расследования могут привести к украинской группировке. Но это не значит, что заказчиком была и Украина. С точки зрения разведки, можно многое сказать об операции россиян под чужим флагом. Они способны на это», — заявил Шиндлер. Он также добавил, что экипаж судна мог намеренно «оставить следы» в Украине.

Издание отмечает, что ранее польские эксперты по безопасности уже говорили о причастности России к взрывам. В частности летом 2023 года польская секретная служба направила в Германию список личных данных людей, которые были связаны с подрывом трубопроводов и, как утверждали спецслужбы Польши, имели контакты в Москве.

Согласно этому списку, члены экипажа, арендовавшие лодку по фальшивым паспортам, имеют российское гражданство. Польша утверждает, что Россия проложила ложный след, чтобы дискредитировать Украину.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.