Поддержать
Актуально

Шестое массовое вымирание животных на Земле

Что вы знаете об этом процессе? Проверьте в тесте «Холода»

07.07.2024

По мнению ученых Стэнфордского университета, сейчас на планете происходит шестое массовое вымирание животных, которое началось примерно 11 тысяч лет назад. Вымирание — это полное исчезновение вида, и сейчас животные исчезают быстрее, так как действия людей влияют на климат и зоны их обитания. Также многие из них подвергаются угрозе вымирания из-за охоты. Сколько видов исчезло за последние 500 лет? Удалось ли кого-то спасти? Проверьте свои знания в тесте «Холода».   

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Как вы думаете, сколько видов животных вымерло за последние 500 лет?
Северный белый носорог, который встречается всего в пяти странах Африки, находится на грани вымирания. Сколько особей еще живы?
В естественных природных условиях вымирание видов может занять десятки тысяч лет. Насколько быстро может исчезнуть вид животных из-за действий человека?
В истории было шесть массовых вымираний животных. Одно из них началось около 250 миллионов лет назад. Как думаете, сколько процентов животных вымерло тогда?
По разным оценкам, в середине ΧΙΧ века в Северной Америке проживали 30–60 миллионов бизонов. Как думаете, сколько особей осталось к концу века?
А какое животное вымерло в 1989 году?
К середине ХХ века популяция амурского тигра в России насчитывала чуть более 50 особей. Как изменилась ситуация?
К счастью, тигров удалось спасти! А сколько видов животных вымерло на территории России за последние 400 лет?
Ваш результат из 8

Автор
Диана Исаак
Фото на обложке
Katie Rose / Pixabay
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€889 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →