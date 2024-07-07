Шестое массовое вымирание животных на Земле

По мнению ученых Стэнфордского университета, сейчас на планете происходит шестое массовое вымирание животных, которое началось примерно 11 тысяч лет назад. Вымирание — это полное исчезновение вида, и сейчас животные исчезают быстрее, так как действия людей влияют на климат и зоны их обитания. Также многие из них подвергаются угрозе вымирания из-за охоты. Сколько видов исчезло за последние 500 лет? Удалось ли кого-то спасти? Проверьте свои знания в тесте «Холода».

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