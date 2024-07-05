В своем фотопроекте «Северные души» фотограф и кинооператор Василиса Немова исследует тему детства в самом северном городе мира с населением более 150 тысяч человек — Норильске.

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Когда я ехала в Норильск, мне было страшно и тоскливо представлять себя в нем. Меня пугала его изолированность от остального мира — от «материка», как там говорят. Рейсы зимой часто отменяют из-за непогоды, закрывают дороги из-за пурги. Меня пугала невозможность при желании легко покинуть город. Но боялась я зря. Да, город изолирован, в нем есть ощущение, что время остановилось, но Норильск живет своей жизнью. И в нем живут дети, не обремененные нашими заботами, не замечающие этой хтони, но превращающие ее в игровую площадку.

Мне важно сохранять в себе ощущение свободы и открытого сердца. Эти качества я и нахожу в детях, с которыми знакомлюсь на улицах разных городов и стран. Войны, протесты, споры взрослых их не касаются. Они живут свои маленькие жизни, полные движения, страхов и неизвестности. Дети вдохновляют на новые свершения и жизнь. Мне нравится чувствовать себя ребенком вместе с ними. Я считаю, что именно в детстве вся сила человека.

Дети непосредственны. В отличие от взрослых, они, даже если замечают камеру, не боятся ее, остаются собой. Особенно мне нравится снимать не в Москве. Зачастую в других городах детство все еще проходит на улицах — и намного реже под надзором родителей. Так, в Норильске дети предоставлены сами себе, и это прекрасно, на мой взгляд.

Когда я начинала снимать этот проект, я ни на что не рассчитывала — пусть получится то, что получится. В первые два дня у меня и вовсе сломались основные камеры: не выдержали мороза за −30. Выжила только одна пленочная мыльница — на нее я и снимала, что называется, вслепую, не жалея пленки и не ожидая результата. Впоследствии, уже в Москве, из этих кадров и собрался проект «Северные души».

Есть стереотип о том, что северные люди очень сдержаны и суровы, но на деле это совсем не так. И доказательством тому — дети, бегающие разгоряченно по улицам в 30-градусный мороз. «Северные души» хватали меня за руки и тащили в свои излюбленные места, чтобы познакомить со своими друзьями и показать привычные им развлечения.

Например, ледяную горку высотой с семиэтажный дом, заброшенные здания, меж этажей которых можно бегать и играть в снежки, старый экскаватор на окраине города или детскую площадку, которую запорошило снегом до верхушек качелей.

Мы редко помним свое детство, но когда эти моменты всплывают в памяти — это как будто душа вспоминает о своем предыдущем воплощении. Мне удалось поймать воспоминания будущих взрослых — но пока они маленькие северные души, бегающие по пустым улицам большого северного города.

Если вы фотограф и у вас есть собранный фотопроект или только его идея — напишите нам на photo@holod.media с темой письма «Фото». Нас прежде всего интересуют истории из России, но мы рассмотрим все предложения.

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