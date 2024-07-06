Из российских аптек исчезло слабительное

В России из аптек пропало слабительное «Сенаде» производства международной индийской фармкомпании Dr. Reddy's, которое включено в реестр жизненно необходимых препаратов. Об этом сообщает РБК.

Издание со ссылкой на производителя утверждает, что в ближайший месяц поставок препарата не ожидается. «Сенаде» может вернуться в аптеки не раньше второй половины августа этого года. Причины временного прекращения поставок пресс-служба фармкомпании не уточнила.

РБК отмечает, что на дефицит слабительного ранее жаловались жители Новосибирска, а об отсутствии препарата в Петербурге сообщал руководитель фракции «Яблоко» в городском Заксобрании Борис Вишневский.

Издание со ссылкой на Государственный реестр лекарственных средств уточнило, что в России зарегистрированы три аналога «Сенаде» — «Сенадексин», «Сеннагуд», «Сенналес-Русюро». Однако, как утверждает РБК, эти лекарства на данный момент также не продаются в российских аптеках.

Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в этом году в продажу поступал только «Сенадексин», но в России было отгружено только 3,2 миллиона таблеток этого препарата.

О том, что из российских аптек могут пропасть почти две сотни лекарств, в числе которых есть жизненно важные препараты, ранее сообщал Минздрав России. Ведомство направило соответствующее письмо в российские больницы и попросило учитывать эту информацию при назначении лечения пациентам.

В сентябре прошлого года стало известно, что импорт зарубежных лекарств в России сократился на 20% по сравнению с 2022 годом. Через некоторое время РБК сообщил о дефиците антидепрессанта «Прозак» американской фармацевтической компании Elli Lilly.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.