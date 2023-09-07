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В этом году ассортимент импортных лекарств в России сократился на 20% 

12:32 • 07.09.2023

За первые семь месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group.

Так, с января по июль 2023 года в российских аптеках было представлено 6,4 тысячи позиций импортных лекарств. А в 2022 году россиянам были доступны 7,7 тысячи зарубежных препаратов. 

Директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова рассказала РБК, что с начала этого года продажи импортных препаратов сократились на 15–16% год к году. Такие же цифры приводят в Ассоциации новых независимых аптек. 

При этом аналитическая компания RNC Pharma утверждает, что больше всего это коснулось иностранных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года, по их данным, ассортимент в этой группе сократился на 20 позиций. 

В середине августа «Холод» сообщал, что из российских больниц и аптек скоро пропадут сотни наименований лекарств. Об этом говорилось в письме Минздрава, которое оказалось в распоряжении редакции.

Среди препаратов, поставки или производство которых могут прекратиться, есть как безрецептурные лекарства, например АЦЦ, так и антибиотики, вакцины и препараты для лечения онкологии.

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