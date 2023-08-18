Минздрав предупредил, что с российского рынка пропадут сотни лекарств

Из российских больниц и аптек скоро пропадут сотни наименований лекарств. Об этом Минздрав предупредил больницы в письме, которое оказалось в распоряжении «Холода».

В нем говорится, что в скором времени могут прекратиться поставки или производство почти 200 различных препаратов, среди которых есть и жизненно важные лекарства. В преамбуле письма авторы рекомендовали врачам учитывать эту информацию «при назначении лекарственных препаратов пациентам, используя, в том числе, иные схемы лечения».

Вскоре после первой рассылки ведомство разослало дополнительное письмо о том, позже направит «уточненную информацию» по списку. На момент публикации материала «уточнения» так и не были присланы — возможно, это связано с утечкой первого письма по профильным каналам, что могло напугать ведомство.

В списке препаратов, без которых в скором времени останется российский рынок, самые разные лекарства — от продающихся без рецепта (таких как, например, АЦЦ) до антибиотиков, вакцин и препаратов для лечения онкологии.

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