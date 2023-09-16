В российских аптеках возник дефицит антидепрессанта «Прозак», который применяется для лечения депрессии. Об этом сообщает РБК. Ранее производитель препарата заявил об уходе из России.

В онлайн-агрегаторе аптек «Мегаптека», который показывает ассортимент в том числе сетей «Ригла», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита» и «Диалог», по состоянию на 15 сентября значилось, что «Прозак» был доступен только в четырех из почти 2,4 тысяч точек, подключенных к сервису в Москве. В Санкт-Петербурге препарат был в двух из 1,3 тысяч точек. В Воронеже — в пяти из 346, а в Новосибирске и Казани лекарства не было ни в одной аптеке.

Представители московских сетей «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог» сказали корреспонденту РБК, что «Прозака» нет на складе. Сотрудники аптек добавили, что последняя поставка была в июне и когда будет следующая, они не знают.

Источник издания в крупной федеральной аптечной сети сказал, что «Прозака» давно нет у поставщиков, и что сейчас продаются его остатки. Собеседник РБК в федеральном фармдистрибьюторе отметил, что компания смогла закупить последнюю партию препарата в июле, и с тех пор поставок больше не было. В пресс-службе Минздрава подтвердили, что последняя партия «Прозака» поступила в продажу в конце июня.

Антидепрессант «Прозак» разработала американская фармацевтическая компания Elli Lilly. В марте 2022 года она объявила о приостановке поставок в Россию «неосновных препаратов», но спустя год, в 2023-м, решила полностью уйти с российского рынка. Компания передала права на поставки своих препаратов партнеру в Центральной и Восточной Европе — Swizz Biopharma. О том, что в Россию прекратятся поставки «Прозака», компании не сообщали. Представитель российского подразделения Swizz Biopharma сказал РБК, что поставки препарата продолжаются и прекращать их не планируется.

В Минздраве изданию сообщили, что с начала 2023 года в России было выпущено в оборот 1,8 миллионов упаковок флуоксетина. Из них на бренд «Прозак» пришлось чуть больше 2%, то есть 41 тысяча упаковок. В пресс-службе ведомства заявили, что «признаков дефицита» флуоксетина в России нет. Там добавили, что при необходимости лекарство можно заменить на препараты с другими международными непатентованными наименованиями — пароксетин, флувоксамин, циталоправ и эсциталопрам.

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