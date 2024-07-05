Второй россиянин умер от ботулизма

В Нижегородской области скончался пациент с ботулизмом. Это уже второй смертельный случай после недавней вспышки заболевания, сообщают РИА «Новости» и «Интерфакс», ссылаясь на региональный минздрав.

«Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — говорится в сообщении минздрава.

Mash добавляет, что погибшему было 24 года. Телеграм-канал пишет, что молодой человек ел салат с консервированной фасолью, а после отравления у него обострилось хроническое заболевание.

О первой смерти пациента с ботулизмом стало известно 24 июня. В больнице умер 21-летний житель Костромы. Как сообщалось, он заразился в Нижнем Новгороде, куда приехал навестить родственников, и не сразу обратился за помощью к медикам.

Вспышка ботулизма произошла в городах России в середине июня. Всего в больницах оказались более 300 человек. Все они употребляли готовые салаты производства сервиса доставки еды «Кухня на районе» и компании «Гастропорт». На конец июня, по данным Минздрава, из больниц выписали 232 человека, еще 148 продолжают лечение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Кухня на районе» приостановила работу. Гендиректора компании Антона Лозина, гендиректора ООО «САВОН-К» Анатолия Шина и руководителя отдела качества Local Kitchen елену Машкову отправили под домашний арест. Единственным арестованным по этому делу стал повар компании «САВОН-К» Карим Норматов.

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