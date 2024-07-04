The New York Times приписал Ирану спонсирование сериала «Слово пацана»

Американская газета New York Times вышла с подробным разбором «Слова пацана» — и объявила, что деньги на производство российского сериала выделили власти Ирана. Автор публикации указал источником информации издание «Медуза». На самом деле телепроект финансировал «Институт развития интернета», и ошибка могла произойти из-за автоматического перевода аббревиатуры IRI.

Обозреватель NYT Александр Назарян описывает «Слово пацана: кровь на асфальте» как фильм о молодежных бандах (gruppirovki) последних лет жизни Советского Союза. Автор разбирает семантику слова patsan («так гангстеры называют друг друга») и противоположного chushpan («неудачник, тупица, работяга»). А также объясняет популярность проекта в России — и Украине, где зимой Министерство культуры выпускало рекомендацию не смотреть эту «враждебную пропаганду».

Создатели сериала, пишет обозреватель NYT, хотели показать, что с времени действия «Слова пацана» в стране произошли положительные изменения: «узкие квартиры, побитые советские автомобили, холодные классы и измученные члены марксистско-ленинского авангарда» — безвозвратно ушли. В этом же фрагменте текста обозреватель утверждает, что на проект давали деньги пропагандистские структуры — администрация президента России, отвечающее за фейки про Украину АНО «Диалог» и Иран.

Обозреватель NYT ошибся, поскольку использовал для перевода статьи «Медузы» «Google-переводчик», посчитал активист, автор проекта «Приемная» Михаил Плетнев.

Короче там смешнее. Если вбить статью медузы в гугл переводчик то ИРИ превратится в ИРАН.



Но сука ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК в мировом издании? Я понимаю когда ошибки в какомнить стартапе журналистском, но СУКААААА https://t.co/4dA7ot1MNm pic.twitter.com/kGe3hH9a1T — Mikhail Pletnev (@mpltnv) July 3, 2024

На самом деле на «Слово пацана» давал деньги «Институт развития Интернета» (ИРИ), щедро спонсирующий производство «патриотического контента» в России. Аббревиатуру, упомянутую «Медузой», онлайн-переводчик транслитерирует как IRI и переводит как Иран. При этом в тексте NYT рядом с Ираном был упомянут и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Через несколько часов после публикации ошибка в тексте была исправлена, а внизу статьи появилась приписка с признанием ошибки.

«Медуза» и «Важные истории» первыми рассказали о том, что вышедший на платформах Wink и START сериал «Слово пацана» использовался в пропагандистских целях накануне мартовских президентских выборов. Одновременно Роскомнадзор вынужден был реагировать на жалобы в адрес проекта — и не нашел в сериале никаких нарушений.

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