Российские власти решили использовать «Слово пацана», «Воздух» и «Пророк» в предвыборной кампании Путина — СМИ

Российские власти решили использовать сериал «Слово пацана», а также фильмы «Лед 3», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Пророк», сказку «По щучьему велению» и кинокартину «Воздух» в предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина. Это выяснили «Важные истории» и «Медуза».

По их информации, глава управления общественных проектов АП Сергей Новиков и глава Института развития интернета Алексей Гореславский весной прошлого года обозначили эти фильмы во время совещания, посвященного предвыборной кампании Путина. В общей сложности они упомянули десятки проектов.

По данным СМИ, «Слово пацана» там характеризовалось как свидетельство «качественных изменений жизни в России как устойчивого тренда». «Лед 3», «Холоп 2», «Бременские музыканты», сказку «По щучьему велению» и фильм «Воздух» — как «защита национальных интересов, также культурных и общественных (традиционных) ценностей». «Пророк» про поэта и писателя Александра Пушкина отнесли к разделу «герои наших дней, поводы для гордости и великие имена России».

Авторы проектов, с которыми связались журналисты, в основном не знали, что их фильмы используются в предвыборной кампании Путина. Например, один из собеседников СМИ в киноиндустрии сказал, что сериал «Слово пацана» «делался ради коммерческого успеха» и к выборам отношения не имеет. «Я думаю, в ИРИ и АП Гореславский и Новиков выбрали все, что можно к выборам хоть как-то притянуть. Взяли, что смогли, из воздуха», — добавил он.

Фильм «Пророк» в 2021 году не смог получить финансирование «Фонда кино», рассказал один из собеседников СМИ. «Когда в 2021 году подавали заявку в Фонд кино, они представили фрагмент, в котором Юрий Борисов, исполнитель роли Пушкина, читает оду “Вольность”. В нем есть такие строчки: “Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей, с жестокой радостию вижу”. И Фонд кино заявку завернул», — рассказал он. Годом позже картине дали финансирование, но из нее убрали эту сцену.

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