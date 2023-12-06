«Слово пацана» набирает популярность в Украине, а саундтрек к нему возглавил местный рейтинг Apple Music

Российский сериал о подростковых бандах Казани 1980-х годов «Слово пацана. Кровь на асфальте» набирает популярность в Украине. Саундтрек к нему — песня «Пыяла» российской группы «Аигел» — возглавила рейтинг самых популярных песен в Украине на платформе Apple Music.

Из-за популярности сериала украинцы поделились на два «лагеря»: одни высоко его оценивают, другие же возмущены тем, что российский контент все еще может быть популярным в стране во время войны, начатой Россией.

«Вы адекватные? Спонсируете российскую армию, смотря этот сериала. Тысячи смертей на вашей совести», — возмущается в соцсетях украинка. «Я смотрю этот сериал, и мой папа на войне», — отмечает другая.

РБК-Украина пишет, что российский сериал рекламируют украинские блогеры. «Это, конечно, многих затрагивает, ведь довольно странно, что русскоязычный контент в наших реалиях набирает столь сильную популярность», — подчеркивает издание.

Издание УНИАН и вовсе отмечает, что популярность российского сериала в Украине представляет опасность. Психолог Екатерина Клюшниченко, с которой поговорили журналисты, считает, что «романтизация насилия ведет к тому, что это становится в большей степени нормой общества».

«Есть ряд серьезных последствий, которые могут вызвать жестокие сцены, а именно могут возникнуть симптомы, схожие с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), панические атаки, обостренное чувство страха, повышенная тревожность, апатичное или депрессивное состояние, повышенная агрессия и прочее», — сказала Клюшниченко.

Рассуждая о популярности сериала, украинская актриса Ирма Витовская-Ванца обратилась к Службе безопасности Украины и министерству культуры страны: «Наши подростки симпатизируют российскому сериалу — страны, которая убивает наших подростков и нас всех. Я не понимаю, почему в голове не складывается какая-то логическая связь, но я хотела бы поинтересоваться и посмотреть на родителей этих детей. <...> И не нужно тут писать, что Украина не создала достаточно контента. Лучше смотреть американский контент или какой угодно другой. Я не понимаю эту зависимость от рашкинского контента».

Саундтрек к сериалу, песню «Пыяла» (в переводе с татарского «Стекло»), группа Аигел выпустила еще в 2020 году. На ютубе на данный момент клип посмотрели более четырех с половиной миллионов раз. Айгель Гайсина 24 февраля осудила российское вторжение в Украину. «Украина, родная, прости нас за то, что не знаем, как его остановить», — написала она в инстаграме. Позже стало известно, что группа отменила выступления сразу в нескольких российских городах из-за «давления властей». После этого группа дала несколько концертов в Европе.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.