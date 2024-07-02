Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни 

Племянник главы Чечни 27-летний Хамзат Кадыров назначен секретарем Совета безопасности республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что Турпал-Али Ибрагимов, который ранее занимал эту должность, возглавил Шалинский район Чечни.

«Они оба имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями», — написал Кадыров, не сообщив о причинах таких перестановок.

Хамзат Кадыров сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, который умер в 2004 году. Он окончил Центороевскую школу хафизов в 2012 году в возрасте 15 лет. «Коммерсантъ» пишет, что затем он возглавил это заведение. В 2017 году племянник главы Чечни закончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета и стал его помощником.

В 2018 году Хамзат Кадыров возглавил администрацию Курчалоевского муниципального района. В феврале 2020 года в возрасте 23 лет он стал министром спорта Чечни. С мая 2024 года республиканское министерство спорта возглавляет сын главы Чеченской республики Ахмат.

В то же году другой племянник Кадырова 29-летний Ибрагим Закриев возглавил администрацию главы и правительства региона. Эти назначения глава Чечни тогда объяснил тем, что они являются внуками Ахмата Кадырова.

В феврале прошлого года Хамзат Кадыров получил должность вице-премьера и стал министром имущественных отношений Чечни. В том же году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также присвоили ему звание Героя Чечни.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров тайно женил своих несовершеннолетних сыновей. Церемонии проходили в строжайшей секретности, писала «Новая газета Европа», ссылаясь на анонимные источники.

В апреле этого года издание сообщило о смертельной болезни Кадырова. Газета утверждает, что глава Чечни несколько лет несколько лет болен панкреонекрозом — это заболевание с высоким процентом летальности, которое плохо поддается лечению. Кадыров на это отреагировал, выложив у себя в телеграм-канале два видео — с совещания и из спортзала.

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