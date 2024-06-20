СМИ: Смертельно больной Кадыров тайно женил своих несовершеннолетних сыновей

В начале июня в Чечне состоялись свадьбы двух сыновей главы республики Рамзана Кадырова — 17-летнего Али, который также известен под именем Эли, и 16-летнего Адама. В отличие от свадьбы его старшего сына Ахмата Кадырова, которая, благодаря вызывающей роскоши, стала событием республиканского масштаба, свадьбы младших сыновей прошли в обстановке строжайшей секретности. Об этом пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на анонимные источники.

Издание отмечает, что службе безопасности Кадырова удалось сохранить в тайне сами церемонии — о них не проговорился ни один из многочисленных гостей торжества. Однако в публичное пространство утекла информация о ДТП с участием свадебного кортежа. Для его проезда местные силовики перекрывали дороги, утверждает газета. Тем не менее в какой-то момент на пути свадебной колонны оказался автомобиль «Форд Фокус». Его на полном ходу протаранил бронированный «Роллс-Ройс», возглавлявший свадебный кортеж. Колонна продолжила движение, а водитель «Форда» получил травмы и был госпитализирован. Как пишет газета, сотрудников ДПС, допустивших выезд «Форда» на дорогу перед свадебным кортежем Кадыровых «жестоко наказали».

О предстоящей свадьбе Эли Кадырова в посте от 8 июня в своем телеграм-канале упомянул сам Рамзан Кадыров. При этом о свадьбе Адама в сообщении не было ни слова. Источники «Новой-Европы» считают, что сыновей Кадырова женили тайно из-за их «скандально юного возраста».

Читать еще СМИ: Кремль нашел замену тяжело больному Кадырову

Невестами сыновей Кадырова стали родственницы ближайших соратников главы Чечни. Так, Эли женился на старшей внучке депутата Госдумы от республики Адама Делимханова, а Адам — на дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева. Их имен газета не называет.

По данным «Новой-Европы», матерью невесты Эли Кадырова является дочь Делимханова Хеди. Она родилась в 1993 году и, по данным издания, вышла замуж в 17 лет. Таким образом, 17-летний Эли Кадыров женился на девочке, которая не может быть старше 14 лет, делает вывод газета.

Читать еще СМИ: Рамзан Кадыров смертельно болен

По мнению авторов материала, «тайные, скорые и сомнительные с точки зрения российского закона» свадьбы младших сыновей Кадырова свидетельствуют, что ситуация в Чечне «развивается по форс-мажорному» сценарию. Причиной спешки издание считает прогрессирующую смертельную болезнь Кадырова.

Ранее стало известно, что Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы. При этом, по данным «Новой-Европа», в сентябре 2023 года главе Чечни поставили новый диагноз, который, по словам источников издания, привел в отчаяние близкое окружение Кадырова.

По версии газеты, глава Чечни осознает, что своим «жестоким правлением» он поставил под угрозу будущее своей семьи и теперь пытается обезопасить своих сыновей всеми доступными способами. По мнению авторов статьи, личные встречи сыновей Кадырова с Путиным нужны затем, чтобы продемонстрировать, что гарантии безопасности Кремля распространяются и на них. Те же цели преследуют и назначения несовершеннолетних детей Кадырова на высокие государственные должности в республике, и их браки с представителями влиятельных чеченских семей. Все это должно стать залогом безопасности детей Кадырова после его смерти, пишет «Новая-Европа».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.