Муж Блиновской будет собирать беспилотники

Муж создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской Алексей находится на войне в Украине. Его подразделение занимается квадрокоптерами и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сослуживца Блиновского, бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

«В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной — я его забрал», — рассказал Пашаев изданию. Он уточнил, что Блиновский служит под позывным «Брикс».

Пашаев отказался комментировать, где именно они находятся. Как пишет Shot, Блиновский числится в составе Донецкого корпуса. Телеграм-канал утверждает, что бизнесмен якобы пожертвовал 50 миллионов рублей на закупку беспилотников для российской армии.

Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны в апреле 2024 года. Ранее сообщалось, что он отправился на войну, чтобы «избежать потери своего последнего бизнеса» и помочь супруге, находящейся в СИЗО.

Автора «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Блогер пыталась покинуть Россию через Беларусь. Позже к обвинению добавили легализацию преступных доходов.

Изначально суд назначил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, однако после того, как перед Новым годом она устроила домашнюю вечеринку, ее отправили в СИЗО. Самого Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в неуплате налогов и отмывании доходов. До отправки на фронт он находился под запретом определенных действий.

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