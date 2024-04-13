Муж Блиновской отправится на войну 

Муж находящейся в СИЗО создательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексей подписал контракт с Минобороны и скоро окажется на фронте в Украине. Об этом пишут ТАСС и РИА «Новости», ссылаясь на неназванные источники.

«Контракт заключен, да, это правда. Решение сам принимал», — сказал собеседник ТАСС. Другие подробности этого решения он раскрыть отказался, так как, по его словам, Блиновский решил «не светить эту историю».

В то же время «Известия» опубликовали, как утверждается, аудиозапись разговора с отцом бизнесмена Владимиром Блиновским, который опровергает информацию о том, что его сын уехал на фронт.

«Алексей ездит, у него много дел сейчас», — говорит мужчина на записи. При этом он отметил, что 14 апреля на фронт уедет муж его дочери.

О том, что Блиновский решил отправиться на войну также со ссылкой на неназванный источник сообщает Shot. Канал утверждает, что на такой шаг он решился, чтобы «избежать потери своего последнего бизнеса», реабилитироваться и попытаться «вызволить супругу из СИЗО».

По данным Shot, из 12 его компаний три уже находятся в стадии ликвидации. Речь идет об IT-компании «Подари мечту», фирме по производству одежды «Три кошки», а также о компании по переработке морепродуктов «Аквакультура».

«Также суд начал процедуру банкротства компании "Оливия групп". Эта фирма проработала более четырех лет, занималась продажей одежды и тканей», — говорится в сообщении канала.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года, когда она пыталась уехать из России через Беларусь. Ее обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, а также в легализации преступных доходов на общую сумму более 700 миллионов рублей. Сначала в качестве меры пресечения супругам выбрали домашний арест, но после предновогодней вечеринки, которую Блиновская устроила у себя дома, ее отправили в СИЗО. Суд также арестовал 50 счетов и более 20 объектов недвижимости, принадлежащих Блиновским.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Суд запретил ему пользоваться связью и интернетом, но не ограничил в передвижениях.

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