Электросамокаты захотели отправить на фронт

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил, что российской армии на фронте не хватает самокатов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Оказывается, кое-где на передовой есть запрос на электросамокаты. В частности, один из командиров запросил несколько единиц такой техники для гранатометного взвода, чтобы бесшумно гонять между позициями. Есть запрос от группы минеров: говорят, на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин», — утверждает Иванов.

Депутат добавил, что в Екатеринбурге наблюдается «переизбыток» электросамокатов. Из-за этого чиновник предположил, что будет более целесообразным часть из них отправить на войну в Украине.

По мнению Иванова, от такого решения «выиграют все»: пешеходы на улицах городов «вздохнут спокойно, потому что станет меньше дерзко гоняющих самокатчиков», в то время как лишние самокаты смогут принести пользу военнослужащим.

Иванов пообещал обсудить вопрос отправки электросамокатов на войну с другими депутатами, а также обратиться с соответствующим запросом к каршеринговым агентствам.

Об очередных ограничениях для пользователей электросамокатов в июне этого года говорил зампредседателя Госдумы и бывший кандидат в президенты России Владислав Даванков. Он предложил создать в крупных городах самокатную полицию, которая должна следить исключительно за электросамокатами и электровелосипедами.

В этом году с начала сезона водителям самокатов выписали более 55 тысяч штрафов. Число нарушений оказалось в 135 раз больше по сравнению с прошлым годом. В апреле этого года в Госдуму внесли законопроект, регулирующий правила езды на самокатах и велосипедах. В частности он запрещает вождение в нетрезвом виде.

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