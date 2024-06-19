Даванков предложил создать электросамокатную полицию в России

Зампредседателя Госдумы и бывший кандидат в президенты Владислав Даванков хочет создать в крупных российских городах электросамокатную полицию. С таким предложением он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет РБК.

Даванков считает, что такое подразделение могло бы патрулировать пешеходные и общественные зоны и следить, чтобы водители электросамокатов и электровелосипедов соблюдали правила дорожного движения.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна <...> и штрафовать нарушителей», — говорится в письме Даванкова к Колокольцеву.

В частности, депутат предлагает наказывать водителей электросамокатов и электровелосипедов за опасное вождение и управление ими в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае если водители беспорядочно бросают средства индивидуальной мобильности (СИМ) в общественных местах и на тротуарах.

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В октябре 2022 года правительство ограничило скорость езды на самокатах, гироскутерах, моноколесах и других СИМ до 25 километров в час. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Даванков посчитал эти меры недостаточными, так как требования к водителям СИМ мягче, чем к водителям автомобилей.

В июне стало известно, что в Москве с начала сезона самокатчикам выписали 55 тысяч штрафов, а операторы кикшеринга заблокировали 80 тысяч аккаунтов нарушителей. Кроме того, выяснилось, что в этом году было выявлено в 135 раз больше нарушений водителями электросамокатов, чем в прошлом. Этому способствовали укрупненные номера.

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