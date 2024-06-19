Поддержать
Новости

Даванков предложил создать электросамокатную полицию в России

12:50 • 19.06.2024

Зампредседателя Госдумы и бывший кандидат в президенты Владислав Даванков хочет создать в крупных российских городах электросамокатную полицию. С таким предложением он обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет РБК. 

Даванков считает, что такое подразделение могло бы патрулировать пешеходные и общественные зоны и следить, чтобы водители электросамокатов и электровелосипедов соблюдали правила дорожного движения. 

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна <...> и штрафовать нарушителей», — говорится в письме Даванкова к Колокольцеву. 

В частности, депутат предлагает наказывать водителей электросамокатов и электровелосипедов за опасное вождение и управление ими в состоянии алкогольного опьянения, а также в случае если водители беспорядочно бросают средства индивидуальной мобильности (СИМ) в общественных местах и на тротуарах. 

В октябре 2022 года правительство ограничило скорость езды на самокатах, гироскутерах, моноколесах и других СИМ до 25 километров в час. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Даванков посчитал эти меры недостаточными, так как требования к водителям СИМ мягче, чем к водителям автомобилей. 

В июне стало известно, что в Москве с начала сезона самокатчикам выписали 55 тысяч штрафов, а операторы кикшеринга заблокировали 80 тысяч аккаунтов нарушителей. Кроме того, выяснилось, что в этом году было выявлено в 135 раз больше нарушений водителями электросамокатов, чем в прошлом. Этому способствовали укрупненные номера. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€194 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →