С начала сезона московским самокатчикам выписали 55 тысяч штрафов

Благодаря укрупненным номерам на прокатных самокатах в этом сезоне в Москве было выявлено в 135 раз больше нарушений, чем в прошлом. При этом 55 тысяч нарушителей были оштрафованы, а еще 80 тысяч человек операторы кикшеринга заблокировали. Об этом, как пишет РБК, сообщили в Департаменте транспорта мэрии Москвы. В прошлом сезоне была выявлена лишь тысяча нарушений, отметили там.
В Дептрансе заявили, что эксперимент по установке укрупненных номерных знаков на прокатные самокаты показал хорошую эффективность. «Считывание камерами стало быстрее и проще, как и установление ответственности за нарушения. Поэтому в ближайшее время такие номера появятся на всех самокатах и велосипедах проката, а также на электровелосипедах курьеров», — уточнили в департаменте, напомнив, что с 1 октября номерные знаки станут обязательными для всех средств индивидуальной мобильности (СИМ), которыми пользуются курьеры.
Уличенных в нарушениях правил пользователей прокатных самокатов наказывают операторы кикшеринга. Так, штраф или блокировку аккаунта можно получить за езду вдвоем на одном самокате, неправильную парковку, управление самокатом в нетрезвом виде, ДТП или езду по проезжей части там, где есть велодорожки.
В апреле в Госдуму внесли законопроект о регулировании СИМ. Он предполагает введение административных штрафов, в частности, за вождение СИМ в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования до 30 тысяч рублей, оставление места ДТП — до пяти тысяч, превышение скорости от 800 рублей до пяти тысяч.
Правительство поддержало этот законопроект, но потребовало доработать его в части соотнесения размеров предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений.
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