Госдума хочет запретить управлять электросамокатами детям и пьяным 

В Госдуму внесли законопроект, вводящий новые штрафы для водителей электросамокатов и велосипедов. Среди прочего их предполагается штрафовать за вождение в нетрезвом виде и оставление места ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов документа, члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.

«Среди основных предложенных нами мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тысяч рублей, за превышение скорости при использовании СИМ (средств индивидуальной мобильности — прим. «Холода») — в размере до 5 тысяч рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тысяч рублей и за перевозку детей — до 5 тысяч рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тысяч рублей», — рассказал сенатор.

Кроме того, в законопроекте прописаны штрафы в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей за движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД, а также в размере от трех до трех с половиной тысяч за езду на электросамокате массой более 35 килограммов по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам.

В свою очередь, агентство «Москва» сообщило, что в Госдуме поддержали предложение запретить управлять электросамокатами несовершеннолетним. «Учитывая, что уже несколько лет подряд растет количество пострадавших детей в ДТП с электросамокатами, я поддерживаю эту инициативу. Причем страдают и те, кто попал под самокат, и те, которые сами были за рулем. Даже при существующем запрете выезжать на электросамокатах на проезжую часть бывают случаи очень тяжелых аварий, дети поступают в больницы с переломом ребер и даже более серьезными травмами», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ранее предложение запретить несовершеннолетним управлять электросамокатами в МВД направил доктор юридических наук Иван Соловьев. Согласно действующим правилам, дети в возрасте от 7 до 14 лет имеют право двигаться на средствах индивидуальной мобильности, не выезжая на проезжую часть, а подростки старше 14 лет могут ездить по обочине или краю проезжей части там, где нет велодорожки.

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