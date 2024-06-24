Силовики задержали танцевавших лезгинку после атаки на Дагестан мужчин 

В Пятигорске задержали группу мужчин, которые танцевали лезгинку в центре города. Об этом сообщил местный мэр Дмитрий Ворошилов. Ему такое поведение показалось «беспределом» на фоне нападений боевиков на Дагестан.

«Чему радовались эти …? смерти детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание», — написал он в своем телеграм канале.

Ворошилов посчитал, что «наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко». «Надеюсь, правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности», — добавил он.

Ворошилов опубликовал видеозапись танцующих мужчин. Когда именно она была сделана — не уточняется. Видео с их извинениями мэр не опубликовал.

Вечером в воскресенье несколько вооруженных боевиков напали на две церкви, синагогу и пост ДПС в республике Дагестан. В результате этой атаки, по данным регионального минздрава, погибли 20 человек, большинство из которых полицейские.

«Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов», — сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Погибших полицейских представят к госнаградам, а их родственникам, как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, выплатят по миллиону рублей.

Ранее сообщалось, что силовики убили пятерых нападавших. Среди них, по разным данным, может быть один или два сына главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его, по информации Baza, задержали. Телеграм-канал утверждает, что во время допроса Омаров признался, что «несколько лет знал о том, что его дети — ваххабиты». По словам Меликова, все боевики были выходцами Сергокалинского района республики.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.