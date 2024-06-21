Украине разрешили бить американским оружием по войскам на территории России

Вашингтон ослабил ограничения по использованию Киевом американского оружия для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

По его данным, власти США разрешили Украине использовать поставленное ей американское оружие для ударов по любым российским подразделениям, атакующим цели на территории Украины.

Об этом же на этой неделе заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Украина может использовать американское оружие для ударов по «любому месту, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию».

«Дело не в географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл только позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — пояснил Салливан.

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом речь шла лишь о возможности атаковать российские войска, готовящиеся или уже принимающие участие в наступлении российской армии в Харьковской области.

В тот же день американская пресса написала о том, что Киев также получил разрешение использовать полученные от США системы ПВО для уничтожения российских самолетов, которые атакуют украинскую территорию из воздушного пространства России.

Позже Байден в интервью американскому телеканалу ABC News заверил, что Вашингтон не даст разрешения Киеву использовать поставленное США вооружение для ударов по целям в глубине России, в частности, по объектам в Москве.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.