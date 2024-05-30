США разрешили Украине сбивать ракеты и истребители над территорией России

США разрешили Украине использовать поставленное ей американское оружие, чтобы сбивать российские ракеты и истребители над территорией России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам неназванного американского чиновника, для таких ударов «не существует никаких ограничений». При этом объекты, которые разрешено атаковать украинским войскам, должны «представлять собой угрозу для Украины».

В то же время американское правительство выразило обеспокоенность по поводу атак Киева на территории России. «Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах», — заявил анонимный американский чиновник.

Как уточняет Washington Post, опасения связаны с двумя атаками радиолокационных станций в Оренбургской области и Краснодарском крае на прошлой неделе. «Эти объекты не были вовлечены в войну России против Украины. Но они являются уязвимыми точками, поскольку Россия может воспринять, что ее стратегический потенциал сдерживания является мишенью», — рассказал анонимный источник издания.

В то же время неназванный украинский чиновник заявил, что Россия использовала радары для наблюдения за действиями украинских военных, в частности за использованием Киевом беспилотников и ракет.

Как отмечает Washington Post, Украина официально обратилась к США с просьбой ослабить ограничения на использование предоставленного оружия. Этот шаг поддержал в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента США Джо Байдена отказаться от ограничений.

С похожими заявлениями ранее выступили власти нескольких европейских стран, в том числе Швеция, Финляндия, страны Балтии, Нидерланды, Польша и Чехия. Кроме того, Великобритания в начале мая заявила, что Украина должна сама решать, будет ли армия применять поставленное Лондоном оружие для ударов по объектам на российской территории.

На сторону Украины в этом вопросе также встал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Если вы не можете атаковать российские войска по другую сторону линии фронта, потому что они находятся по другую сторону границы, то, конечно, вы действительно снижаете способность украинских сил защищаться», — заявил чиновник.

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