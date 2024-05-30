СМИ: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории России, используя предоставленное США оружие, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает издание, совершать атаки разрешается только в районе Харьковской области, где активно продвигается российская армия.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность применять американское оружие для ответных ударов в Харьковской области — чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их», — пояснил изданию один из источников.

По его словам, в отношении ударов по целям внутри России политика США не изменилась.

Ранее стала известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с группой чиновников выступил с предложением о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по территории России, о чем неоднократно просил США президент Украины Владимир Зеленский. Газета The New York Times писала, что подобный пункт был включен в доклад, который Блинкен подготовил после своего визита в Киев.

Незадолго до этого американские конгрессмены обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по России.

«В течение нескольких недель украинские чиновники наблюдали за тем, как российские войска безнаказанно атаковали населенные пункты с российской территории. Украинцы не могут защитить себя из-за нынешней политики администрации [США]. Крайне важно, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на несправедливое нападение России на их суверенную землю», — говорилось в письме парламентариев.

15 мая Украина впервые потребовала от правительства США разрешить наносить удары по территории России, используя американское оружие.

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