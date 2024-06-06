США не разрешат Украине бить американским оружием по Москве

Президент США Джо Байден в интервью американскому журналисту Дэвиду Мьюиру заявил, что не даст Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. Об этом сообщает ABC News.

Байден подчеркнул, что разрешение использовать американское оружие для ударов по российской территории ограничено. «Их [американские боеприпасы] разрешено использовать вблизи границы... Мы не санкционируем удары на 200 миль (321 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — заявил президент США.

Байден также ответил на заявления Владимира Путина о том, что поставки американского оружия в Украину означают втягивание США в войну. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек, он диктатор», — сказал Байден, отметив, что Путин «изо всех сил» пытается удержать Россию вместе, продолжая при этом наступление в Украине.

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Ранее власти США разрешили украинской армии сбивать американским оружием ракеты и истребители над территорией России, если те представляют угрозу Украине. Вместе с этим американские чиновники выразили опасения в связи с атаками на радиолокационные станции в Оренбургской области и Краснодарском крае, которые украинская армия совершила в апреле этого года.

Вскоре в СМИ появились сообщения о том, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по объектам на российской территории, но лишь вблизи Харькова. 5 июня издание Associated Press сообщило со ссылкой на анонимного чиновника и сенатора от Республиканской партии Майка Раундса, что Киев уже использовал американское оружие для ударов по территории России.

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