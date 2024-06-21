Единоразовые выплаты за подписание контракта с Минобороны достигли 1500000 рублей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны повышались уже 80 раз. В некоторых российских регионах единоразовый региональный бонус вместе с федеральной выплатой превысили полтора миллиона рублей, пишет «Новая газета Европа», ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Как пишет издание, лидируют по суммам выплат за отправку на войну беднейшие российские регионы. Так, самый большой бонус за подписание контракта с Минобороны — один миллион 305 тысяч рублей — предлагают власти Карачаево-Черкесии. При этом еще в апреле региональная выплата контрактникам в республике составляла лишь 100 тысяч рублей.

Издание отмечает, что, по официальным данным, в первом квартале 2024 года среднедушевой доход в республике составил всего 23,4 тысячи рублей, а медианная зарплата по состоянию на май текущего года — 33 тысячи рублей. Таким образом, чтобы заработать мирным трудом сумму равную нынешнему бонусу за отправку на войну среднестатистическому жителю Карачаево-Черкесии понадобится четыре года.

По данным газеты, с начала войны всего 51 регион ввел выплаты за отправку на фронт и повысил их минимум один раз, а средний размер бонусов за два года вырос в 15 раз. В некоторых субъектах федерации, кроме региональных выплат, появились и муниципальные, так граждане, заключившие контракты с Минобороны в военкоматах Краснодара, получат от города дополнительные 250 тысяч рублей. В свою очередь, Нижний Новгород платит новоиспеченным контрактникам 305 тысяч рублей, а Махачкала — 100 тысяч.

Как отмечает «Новая-Европа», больше половины из 73 повышений региональных выплат с начала войны пришлись на 2024 год, а в среднем повышение выплат по России происходит каждые четыре дня. Только в июне их повысили девять регионов.

Столь стремительный рост бонусов за отправку на фронт свидетельствует о нехватке желающих воевать, говорят опрошенные газетой эксперты.

«Есть очевидная нехватка желающих подписывать контракты в тех количествах, которые нужны военным при нынешнем уровне потерь российской армии и интенсивности боевых действий», — заявил изданию эксперт по российским вооруженным силам и старший научный сотрудник-нерезидент Центра анализа европейской политики Павел Лузин. По его словам, пока сложно оценить, работают ли эти выплаты. «Судя по всему, не очень работают, иначе не надо было бы стараться привлекать на войну подследственных и иностранцев, чем сейчас заняты соответствующие ведомства вместе с военкоматами», — заключил эксперт.

Ранее о том, что Россия обманом вербует их граждан для войны в Украине заявляли власти Непала и Шри-Ланки. А в начале июня стало известно, что российские чиновники заставляют заключать контракты с Минобороны студентов и рабочих из Африки, угрожая в противном случае не продлить им визы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.