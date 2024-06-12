Российские власти обманом завербовали на войну в Украине сотни граждан Шри-Ланки

Не менее 22 шри-ланкийцев смогли дезертировать из российской армии и вернуться на родину. Об этом, как передает французский телеканала France24, сообщили в министерстве обороны Шри-Ланки.

По словам вернувшихся шри-ланкийцев, на войну их завербовали обманом — им предлагали обычную работу с высокой зарплатой и обещали возможность получить российское гражданство для себя и своих семей, но по прибытии в Россию отправляли на фронт.

По данным министерства иностранных дел Шри-Ланки, подобным образом власти России обманули более 450 шри-ланкийцев. Глава ведомства Тхака Баласурия сообщил, что официальная делегация Шри-Ланки планирует отправиться в Москву для переговоров о возвращении на родину 37 раненых на войне граждан страны, а также еще около десятка, оказавшихся в украинском плену.

Один из тех, кому удалось дезертировать, — 37-летний Анил Мадусанка — рассказал, что приехал в Россию работать водителем. Однако, спустя семь недель после приезда был отправлен на фронт в качестве стрелка. Там он получил ранение и позже смог сбежать из госпиталя и обратиться в посольство Шри-Ланки в Москве, которое помогло организовать его возвращение на родину.

По данным телеканала, российские власти заманивают шри-ланкийцев зарплатами в две с лишним тысячи долларов, что на порядок больше среднего заработка в Шри-Ланке. При этом, чтобы попасть в Россию, соискатели платят огромные деньги посредникам.

Так, 49-летняя жена одного из завербованных — Ренука Карунаратне — рассказала журналистам, что для отправки мужа в Россию, ее семье пришлось заплатить агенту по трудоустройству 10 тысяч долларов. Для этого пришлось продать почти все ценное, включая ювелирные украшения, а также заложить часть дома. Оказавшись в России, муж Карунаратне был отправлен на передовую в Украине.

Ранее стало известно, что из-за безработицы воевать в Украину за обе стороны едут сотни граждан Непала. Власти страны выражали обеспокоенность этим фактом и даже обращались к российским властям с просьбой прекратить вербовку. В январе 2024 года непальские власти перестали выдавать своим гражданам разрешения на работу в России и Украине.

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