Власти Непала перестали выдавать разрешения на работу в России и Украине после того, как несколько их граждан погибли на войне

Непал перестал выдавать разрешения на работу в России и Украине. Это произошло после того, как на войне погибли несколько непальцев, передает Reuters.

Агентство со ссылкой на неназванного непальского чиновника пишет, что по меньшей мере десять граждан Непала были убиты во время службы в российской армии.

Всего, по данным властей Непала, контракты с российским Минобороны подписали до 200 непальцев. При этом пропавшими без вести на данный момент числятся сто человек. По официальным данным, за последние два года более 800 непальцев получили разрешения на работу в России. Данные по Украине агентство не приводит.

В начале декабря 2023 года Непал призвал Москву не вербовать его граждан. Это произошло после того, как стало известно о гибели шести непальцев, служивших в армии России. МИД Непала тогда потребовал от российских властей вернуть их тела на родину и выплатить компенсации семьям погибших. Кроме того, в декабре также стало известно, что по меньшей мере один гражданин Непала попал в плен к ВСУ.

Тогда же полиция Непала задержала десять человек, которых обвинили в том, что они отправляли безработных молодых людей для незаконной вербовки в российскую армию.

В октябре стало известно, что в поисках заработков сотни непальцев отправились воевать в Украину. Тогда сообщалось, что они воюют как на стороне Киева, так и на стороне Москвы. Один из них 30-летний непалец Сандип Тапалия. Он рассказал, что прилетел в Россию в октябре 2022 года. Через несколько месяцев он сообщил родным, что завербовался в российскую армию. По его словам, он получал 75 тысяч рублей в месяц. В августе 2023 года он погиб на фронте.

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