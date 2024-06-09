Россия вербует на войну студентов и рабочих из Африки

По оценкам европейских чиновников, российские власти заставили тысячи мигрантов и иностранных студентов из Африки отправиться на войну в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Как утверждает издание со ссылкой на анонимные источники, российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам, если они не согласятся вступить в армию.

Bloomberg отмечает, что российские спецслужбы также задерживали выходцев из Африки, которые находились в России по рабочим визам. Их ставили перед выбором быть депортированными или подписать контракт с Минобороны. Издание уточняет, что некоторые из задержанных смогли подкупить чиновников и избежать отправки на фронт.

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По данным Bloomberg, подразделения, в которые отправляют выходцев из Африки и других иностранных граждан, несут «особенно высокие потери», поскольку их часто используют в опасных наступательных маневрах для защиты лучше обученных подразделений.

В январе этого года правительство Непала заявило, что как минимум 400 граждан страны были завербованы Россией. Их реальное число может оказаться больше, поскольку многие могли подписать контракт без ведома властей.

Кроме того, неназванный украинский чиновник рассказал Bloomberg, что среди военных, взятых в плен, наблюдается рост числа иностранных граждан, особенно выходцев из Африки.

Ранее издание Forbes писало, что Россия вербует военных в свою армию как минимум в 21 стране мира, включая несколько стран Африки. Контрактникам обещают большие зарплаты и бонусы.

Агентство Reuters в прошлом году сообщало, что ЧВК «Вагнер» завербовала трех африканских граждан в рамках кампании по вербовке заключенных. Кроме того, в начале марта этого года в Индии разоблачили сеть по торговле людьми. В рамках расследования были арестованы четыре человека, которые занимались вербовкой на войну в Украине.

В конце мая этого года стало известно, что Россия завербовала более тысячи женщин из Африки для работы в экономической зоне «Алабуга». Там они собирают иранские дроны.

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