Финляндия будет депортировать прибывших из России мигрантов в случае отказа в беженстве

Конституционный комитет финского парламента одобрил законопроект, который ужесточает правила получения статуса беженца и международной защиты для прибывших из России мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Закон предполагает, что беженцев, попавших в Финляндию через границу с Россией, будут помещать в специальные центры на границе или недалеко от нее до момента вынесения решения о предоставлении убежища.

Тех, кому в убежище будет отказано, депортируют. При этом финское правительство имеет право ограничить прием заявления на получение международной защиты под предлогом обеспечения безопасности и соблюдения суверенитета страны.

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Проект закона поддержали 15 членов конституционного комитета, двое высказались против. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», юристы, с которыми члены комитета проводили консультации, были против законопроекта. Они выразили обеспокоенность, что законопроект может нарушить международные договоры по правам человека, законодательство Евросоюза и Конституцию Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что принятие закона о просителях убежища может стать причиной для частичного открытия границ с Россией. По словам Орпо, тысячи людей с российской стороны ожидают возможности пересечь границу.

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В ноябре 2023 года Финляндия закрыла четыре самых крупных из восьми КПП на границе с Россией. При этом еще с конца сентября финские пограничники стали отказывать во въезде тем, кто пытается пройти КПП на велосипеде.

В апреле этого года кабмин Финляднии закрыл все погранпереходы «до особого распоряжения». Въезд в Финляндию из России с туристическими целями, а также для транзита в европейские страны запрещен с сентября 2022 года.

Причиной закрытия погранпереходов власти Финляндии называли аномально большой поток нелегальный мигрантов и просителей убежища, прибывающих из России. При чем речь шла не о российских гражданах, а беженцах из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего востока.

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