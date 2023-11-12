Финляндия запретила въезд в страну россиянам на велосипедах

Финские пограничники перестали пропускать россиян на велосипедах. Новые правила действуют на КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — рассказал изданию один из читателей.

РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника погранохраны КПП «Ваалимаа» пишет, что запрет ввели с 9 ноября. По его словам, он действует по всему округу юго-восточной Финляндии. При этом он не уточнил на основании чего ввели такую меру, а также касается ли это решение остальных пунктов пропуска. Всего на границе России и Финляндии работают девять КПП.

Пограничный отряд юго-восточной Финляндии обслуживает крупнейшие по пассажиропотоку пункты пропуска «Нуйямаа», «Иматра» и ближайший к Петербургу — «Ваалимаа». За девять месяцев этого года границу там пересекали 1 166 000 раз. По данным финских пограничников, это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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