Финляндия допустила частичное открытие границ с Россией

Премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что страна может частично открыть границы с Россией после принятия закона о просителях убежища. Подобную точку зрения он выразил в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. <...> Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — сказал Орпо (цитата по РИА Новости).

Финский премьер-министр считает, что с российской стороны тысячи людей ждут, когда можно будет пересечь границу.

Законопроект финские власти рассмотрят на этой неделе. Он предусматривает, что просители убежища должны будут оставаться на российско-финской границе или рядом, пока обрабатывается их заявление. В случае отказа в убежище их будут депортировать в Россию.

Ранее принятие закона о просителях убежища в качестве условия открытия границы назвал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Финляндия временно закрыла все восемь контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией к концу ноября прошлого года. Власти страны заявили, что Россия организует наплыв беженцев из Африки и Ближнего Востока. В итоге в апреле этого года кабмин Финляндии окончательно закрыл погранпереходы. Это ограничение будет действовать «до особого распоряжения».

В Кремле в ответ выразили сожаление из-за закрытия КПП. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обещала проработать ответные меры и заявила о «новых разделительных линиях в Европе».

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