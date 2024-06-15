Россия и Египет проведут совместные военно-морские учения

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России проведет совместные учения с военно-морскими силами Египта в Средиземном море. Об этом сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале.

В состав отряда со стороны России войдут гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Оба корабля уже покинули порт «Александрия», находящийся на западном берегу дельты Нила. Туда они зашли накануне, 14 июня. Египетские военные силы будут представлены фрегатом ENS Al-Qadeer.

Минобороны утверждает, что учения пройдут в формате PASSEX — в таких учениях принимают участие две стороны, а их целью является отработка коммуникации и сотрудничества между флотами во время потенциальной войны или оказания гуманитарной помощи.

Как сообщает ведомство, во время учений российские и египетские силы отработают «элементы совместного маневрирования», а также проведут тренировки «по связи и досмотровым действиям».

Ранее стало известно о проведении Россией военных учений в Карибском бассейне. Российские корабли прибыли на Кубу в июне этого года. По данным CNN, в составе флота была атомная подводная лодка «Казань». При этом, как утверждает издание, американские чиновники заверили, что на ее борту нет ядерного оружия.

Также в учениях принимают участие флагманский фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и нефтяной танкер «Академик Пашин». CNN назвал эти учения вблизи границы с США признаком укрепления союзных связей на фоне холодной войны.

Кроме того, 6 мая стало известно о подготовке России к учениям с отработкой применения нестратегического ядерного оружия. Вскоре к учениям присоединилась Беларусь. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связал учения с заявлениями европейских и американских политиков по поводу отправки войск в Украину. 11 июня страны начали второй этап учений.

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