Россия проведет военные учения у морских границ США

Российский военный флот прибыл на Кубу в преддверии проведения совместных учений в Карибском бассейне, сообщает Associated Press. CNN называет это знаком укрепления союзных связей на фоне холодной войны.

В среду устье Гаванского залива пересекли четыре судна. Среди них был флагманский фрегат «Адмирал Горшков», на котором развевались флаги России и Кубы. После входа в гавань Гаваны он дал пушечный салют из 21 залпа. Кубинцы ответили на это артиллерийским салютом из колониального форта XVIII века.

CNN отмечает, что среди российских военных кораблей также была атомная подводная лодка «Казань». При этом американские чиновники считают, что на ее борту нет ядерного оружия, отмечает издание. Также на Кубу прибыли спасательный буксир «Николай Чикер» и нефтяной танкер «Академик Пашин».

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Российский флот проведет на Кубе пять дней. CNN называет этот визит «демонстрацией российской силы» на фоне растущей напряженности в отношениях России с США. Издание отмечает, что учения России и Кубы будут проходить в 145 километрах от Флориды.

Российский дипломат сообщил CNN, что с 13 июня фрегат «Адмирал Горшков» откроют для широкой публики на три дня. CNN называет его одним из самых современных кораблей российского военно-морского флота. По словам аналитиков, он вооружен ракетами, способными поражать цели на поверхности и в воздухе, а также вести противолодочную борьбу и передвигаться на большие расстояния.

По пути на Кубу российские военные корабли провели учения в Атлантике. По данным CNN, за судами пристально следили военно-морские силы США. CBS News со ссылкой на источник отмечает, что на грядущих учениях впервые с 2019 года проведут одновременно и воздушные, и военно-морские маневры. По словам анонимных американских чиновников, после Кубы российские корабли отправятся в Венесуэлу.

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