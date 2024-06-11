Россия и Беларусь начали второй этап учений ядерных сил 

Начался второй этап учений ядерных сил, в ходе которого российские и беларусские военные отработают совместную подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили в Минобороны.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларсуи в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны также рассказали детали первого этапа учений, в ходе которого военные отработали применение комплексов «Искандер», а также их скрытного перемещения в район пусков. Кроме того, Воздушно-космические силы России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.

О подготовке к учениям стало известно 6 мая. В Кремле тогда заявили, что учения связаны с заявлениями европейских политиков, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона, о возможной отправке войск в Украину. На следующий день в в военном ведомстве Беларуси заявили, что проверили носители ядерного оружия.

В середине марта этого года стало известно, что Россия перебросила часть тактического ядерного оружия в Беларусь. За два дня до этого Владимир Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к ядерной войне.

В то же время, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин говорил, что не бряцает ядерным оружием. Он также пожаловался, что Россию обвиняют в том, что она машет «ядерной дубинкой».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.