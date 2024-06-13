В МИДе заявили об отсутствии оснований для изъятия паспортов из-за транслитерации

В департаменте информации и печати российского МИДа заявили, что гражданам не нужно проверять написание своих имен и фамилий в заграничных паспортах при выезде за рубеж. Комментарий ведомства приводит РБК.

Представители министерства сообщили изданию, что разные варианты транслитерации не являются ошибкой и не могут быть основанием для изъятия паспорта.

Там добавили, что при транслитерации МВД заменяет русские буквы латинскими в соответствии с приказами МИДа от 2020 года. При этом транслитерация имени или фамилии может быть изменена, если россиянин подаст соответствующее заявление, например, на основании иностранных документов или свидетельства о смене имени.

В мае телеграм-канал Baza сообщил, что москвичку Алёну Толкачёву не выпустили из России из-за того, что в ее паспорте было написано «Alena». После этого Ассоциация туроператоров России выразила опасения, что такие случаи станут массовыми, а МИД порекомендовал россиянам проверять в загранпаспортах написание имен, в которых есть буквы «е» и «ё».

«При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных», — говорилось в сообщении консульского департамента министерства.

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После этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что с мая увеличилось число случаев, когда у россиян во время прохождения пограничного контроля изымали загранпаспорта. По его словам, туроператоры получили более 120 таких обращений. Горин отметил, что это коснулось туристов с ошибками в паспортах. Например, тех, у кого были опечатки в графе «место рождения», неправильные даты или несовпадения в написании ФИО.

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