Россиянам рекомендовали проверить буквы «ё» в загранпаспортах

Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам России проверить в своих загранпаспортах написание имен, в которых есть буквы «е» и «ё», чтобы не лишиться документов при прохождении пограничного контроля. В мае по этой причине москвичку не выпустили из страны.

«Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам. При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных», — говорится в статье консульского департамента МИДа.

Там также отмечается, что согласно регламенту, который утвердили в феврале 2020 года, при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя указывается в соответствии с представленным документом, удостоверяющим личность. Это может быть как ранее выданный загранпаспорт, так и внутренний российский паспорт или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет.

В мае стало известно, что из-за букв «ё» в имени и фамилии в Турцию не смогла улететь жительница Москвы Алёна Толкачёва, так как в загранпаспорте ее имя было написано через буквы «е». Паспорт девушки тогда аннулировали. При этом ее муж и ребенок все же смогли выехать, хотя в их документах фамилии написаны также через «е».

Кроме того, российские пограничники могут отобрать паспорт если в документе есть и другие ошибки. Например, если место рождения указано в соответствии с советскими названиями населенных пунктов.

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«Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой “ё”. Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры», — отметил в конце мая вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, проблемы на границе могут возникнуть у всех, кто родился до 1991 года. «Мы сейчас в АТОР думаем, как донести проблему до федеральной пограничной службы, потому что ситуация может принять лавинообразный характер», — подчеркнул он.

В Ассоциации туроператоров России считают, что в ближайшее время паспорта на границе будут проверять более тщательно.

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